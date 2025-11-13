İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Hırvatistan'da düşen uçaktan acı haber! Pilot şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'da bulunan ve dönüş için havalanan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatının kesildiğini bildirdi. Öte yandan düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Hırvatistan'da düşen uçaktan acı haber! Pilot şehit oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatının kesildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olaya ilişkin açıklama yapıldı.

OGM'ye ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de planlanmış bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saati ile (TSİ) 17.38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rijeka Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

UÇAĞIN PİLOTU ŞEHİT OLDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

