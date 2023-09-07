İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8399
  • EURO
    28,729
  • ALTIN
    1655.99
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hırvatistan'daki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı yapıldı
Güncel

Hırvatistan'daki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı yapıldı

Hırvatistan'ın Sisak şehrindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenlendi.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 23:29 - Güncelleme:
Hırvatistan'daki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı yapıldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 8 Eylül 2022'de açılan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi bünyesindeki camide akşam namazı kılındı.

Namazın ardından düzenlenen mevlitte Bosna Hersekli "Gazija" korosu ilahiler seslendirdi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı programda bir konuşma yapan Cami Başimamı Alem Crnkic, "Tam bir yıl önce 7 Eylül 2022'de mevlit programında, merkezin açılışının arifesinde bu caminin önünde toplanmıştık. Bir yıl sonra şükranımız daha da büyük, daha geniş ve daha anlamlı olmalı." diye konuştu.

Crnkic ayrıca, cami ve merkezin yapımında emeği geçen başta Türkiye olmak üzere herkese teşekkür ederek, camiye en çok gelen misafirlerin Büyükelçi Kıran eşliğinde camiyi ziyaret eden Türklerin olduğunu ifade etti.

Merkezin açılışının birinci yıldönümü münasebetiyle yarın bir dizi program düzenlenecek ve merkez divanhanesinde "Nahla" İslam Kültür Merkezi Kütüphanesi'nin açılışı yapılacak.

  • Hırvatistan
  • Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi
  • mevlit

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.