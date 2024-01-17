Hırvatistan'dan depremlerden etkilenen 4 ilde okullar için katkı! ''Türkiye'nin desteğini unutmadık''

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye'deki resmi ziyareti sırasında "Hırvatistan Kapsayıcı Okulları Yeniden İnşa Ediyor Projesi (CRISP)" girişimine dair açıklamalarda bulundu.

Grlic Radman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 4 ilde okul inşası ve 3 okulun yenilenmesi için Hırvatistan'ın UNDP'ye 2,5 milyon avro katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hırvatistan Aralık 2020'de yıkıcı depremle sarsıldığında Türkiye büyük bir dayanışma gösterdi. Bunu unutmadık ve bu nedenle geçen yıl Türkiye'de yaşanan, çok sayıda can kaybına ve büyük hasara neden olan depremlerden sonra Türkiye'nin toparlanmasına katkıda bulunmayı görev edindik."

UNDP ve Hırvatistan hükümetinin işbirliğiyle, Hatay'da tam donanımlı engelli dostu bir ilköğretim okulu inşa edilecek, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da da birer okul engelli dostu donanımlarla yenilenip donatılacak.

Proje kapsamında ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere temel yardımcı cihazlar sağlanacak ve kapsayıcı eğitim araç ve yöntemleri konusunda okul personeline de eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNDP, imzalanan mutabakat zaptıyla, Hatay'da yapılması planlanan model kapsayıcı okulun Hatay Havaalanı yakınında inşa edilmesine dair anlaşmaya vardı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Depremler ne yazık ki binlerce kişiyi engelli hale getirdi ve 11 ilde 967 okul yıkıldı ya da hasar aldı. Hırvatistan'ın cömert desteğiyle UNDP, dört okulu kapsayıcı eğitim modeli olarak yeniden inşa ederek veya donatarak 'daha iyiyi inşa etme' çabalarına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Girişim için Hırvatistan'a teşekkür eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de "Depremden etkilenen bölgede engelli çocukların eğitime sınırsız erişiminin yeniden sağlanması hayati önem taşıyor. UNDP ile engelli çocukların akranlarıyla öğrenip oynayabilmeleri için hem mimari hem de yaklaşım açısından engelli dostu model oluşturmak istiyoruz." dedi.