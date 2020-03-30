TOBB'dan ''Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'' kampanyasına 10 milyon lira destek

AA 30 Mart 2020 Pazartesi 22:53 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 23:25

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

Kabinenin 25. toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını, bu konuda da devletin öncülük etmesi için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattıklarını açıklamıştı.