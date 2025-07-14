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  • Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Alçak saldırıyı unutmadık
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Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Alçak saldırıyı unutmadık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı yayımladı. Alçak saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye 15 Temmuz'da, milletin iradesi dışında bir seçeneğe boyun eğmeyeceğini göstermiştir.' dedi.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Alçak saldırıyı unutmadık
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe boyun eğmeyeceğini gösterdiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Türkiye'nin demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden "alçakça saldırıyı" unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz gecesi TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkisini ilk anda ortaya koyan, darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"TOBB ve oda-borsa camiası olarak demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Türk iş dünyası olarak demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

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