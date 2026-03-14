Hisse vaadiyle 21 milyonluk vurgun: Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Yabancı ülke borsalarından hisse alım vaadiyle vatandaşları internet ve WhatsApp üzerinden tuzağa düşüren bir dolandırıcılık şebekesi, Muğla merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Toplam 21,5 milyon liralık vurgun yapan organizasyona yönelik soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı ve adli süreç hızla sonuçlandı.

FETHİYE BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE 12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Nitelikli dolandırıcılık (yatırım dolandırıcılığı)" suçuna yönelik çalışma başlattı.

İnternette bir siteye giriş yaparak, WhatsApp üzerinden irtibata geçen kullanıcıların, çeşitli yabancı ülke borsalarından hisse alacakları vaadiyle banka hesaplarına 21 milyon 500 bin lira gönderen müştekilerin şikayeti üzerine ekipler harekete geçti.

Muğla merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Ankara, Van, Adana, Kırklareli, Yalova, Şanlıurfa ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

13 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI, 4'ÜNE EV HAPSİ VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Hakimlikçe 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 zanlı ise tutuklandı.