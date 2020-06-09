Hitit Kralı Tuthaliya'nın kılıcı İstanbul Havalimanı Müzesi'nde sergilenecek

AA 09 Haziran 2020 Salı 13:57 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 13:58

Çorum'un Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesinde, 1991 yılında yol çalışması sırasında bulunan, Hitit Kralı Tuthaliya'ya ait bronz kılıç, İstanbul Havalimanı'nda kurulan "İstanbul Havalimanı Müzesi"nde izlenime sunulacak.

Yıllık 90 milyon yolcu uğraması planlanan İstanbul Havalimanı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA arasında imzalanan protokolle İstanbul Havalimanı Müzesi kuruldu.

Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki tarihi eserlerin geçici süreyle sergileneceği müze ile Türkiye'nin tarihi değerlerinin daha fazla kişiye tanıtılması hedefleniyor.



İstanbul Havalimanı Müzesi'nde bu yıl, "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" ismiyle düzenlenecek sergide, Hitit Kralı Tuthaliya'ya ait 3 bin 200 yıllık bronz kılıç da yer alacak.

1991 yılından bu yana Çorum Müzesi'ndeki özel bölmede sergilenen 680 gram ağırlığında, 79 santimetre uzunluğundaki Hitit kılıcı, en çok ilgi çeken eserler arasında bulunuyor.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kılıcın özel bir ekiple İstanbul'a gönderildiğini söyledi.



Kılıcın, bulunduğu tarihte arkeoloji dünyasında heyecan yarattığını belirten Şengül, "Kılıç, o dönemde Hitit kralı tarafından adak olarak tanrıya sunulmuş. Kılıcın sol kenarında çivi yazısıyla, 'Büyük kral Tuthaliya, Assuwa ülkesini yerle bir ettiği zaman bu kılıcı efendisi fırtına tanrısına adak olarak sundu.' yazıyor." dedi.

Şengül, sert bronzdan döküm tekniğiyle yapılmış, dünyada eşi olmayan kılıcın kabza kısmının bulunmadığına işaret ederek, kabzanın ahşap ya da kemikten yapıldığının düşünüldüğünü anlattı.

Kılıcın 29 yıldır Çorum Müzesi'nde sergilendiğini aktaran Şengül, "Kılıç daha önce 2000 yılında Almanya'nın Berlin kentinde, 'Bin tanrılı halk, Hititler', 2003 yılında Japonya'daki, 'Türkiye'de üç büyük imparatorluk: Hitit, Bizans ve Osmanlı', 2006 yılında Almanya'nın Bochum kentinde, 'Tunç Çağı'nda Akdeniz Bölgesi'nde ham madde temini ve ticareti', 2009 yılında da ABD'nin New York kentinde, 'Babil'in ötesi: M.Ö. İkinci bin yılda sanat, ticaret ve diplomasi' sergilerinde sergilenmişti. Önümüzdeki 1 yıl da İstanbul Havalimanı Müzesi'nde vatandaşlarla buluşacak." diye konuştu.

Şengül, sergide Hitit kılıcının yanı sıra Çorum'dan Hitit krallarına ait 7 mühür baskısının da yer alacağını kaydetti.