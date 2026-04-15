Şişli'de lüks otomobil kaza yaptı

Kaza, saat 05:00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

İddialara göre hızı yüksek olan lüks otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lüks otomobil ilk önce bariyere, sonrasında yolda bulunan korkuluklara çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından otomobildeki yaralı 3 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Çekicinin gelmesiyle kullanılmaz hale gelen otomobil kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.