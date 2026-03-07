Yapılan değişiklikle, trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında yeni bir döneme geçildi.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Örneğin, yerleşim yeri içerisinde hız sınırının 50 kilometre/saat olarak belirlendiği yollarda 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda ise 88 kilometre/saat hızla seyredilmesi durumunda hız ihlali başlangıcı kabul edilecek.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırının 90 kilometre/saat olduğu yollarda 101 kilometre/saat, 110 kilometre/saat olduğu yollarda 121 kilometre/saat ve 130 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 141 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı olarak değerlendirilecek.

SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASI

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

Nüfusu 5 binin altındaki yerleşim yerlerinde yapılacak denetimin yeri, mahalli mülki idare amiri tarafından belirlenecek.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

Alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 5'inci kez alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalatı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak.

Bu cihazları imal ve ithal edenlere fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 370 bin lira, cihazları araçlarında bulunduranlara ise 185 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu cihazlara mülki amir tarafından el konulacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Bu düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.