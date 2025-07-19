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Hız levhaları ve sahipsiz hayvanlara ilişkin toplantı yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, trafik hız levhalarının yeniden düzenlenmesi ile sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumluluğuna ilişkin toplantı yapıldı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
Hız levhaları ve sahipsiz hayvanlara ilişkin toplantı yapıldı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplantının iki ana gündem maddesi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik hız levhalarının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli yerlerde yeniden düzenlenmesi, sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumluluğu ve hayvan bakımevlerinin sayısının artırılması. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafik hız levhalarının yeniden gözden geçirilmesi, standarda kavuşması ve trafik uyarı levhalarının yeniden düzenlenmesi büyük önem taşıyor."

Sahipsiz hayvanların toplanmasının, barınaklara yerleştirilmesi ve sağlıklı koşullarda bakımının ise hem insani hem hukuki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bu konuda milletimizin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir ihmale izin veremeyiz. Bu süreci, yasalarımızla, medeniyet değerlerimizle ve vicdanımızla, yerel yönetimlerle işbirliği içinde kararlılıkla yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

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