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Hizbullah, İsrail'i kamikaze dronlarla vurdu

Hizbullah, İsrail'in Tel Aviv kentinin banliyölerine 'kamikaze dronlar' ile hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'i kamikaze dronlarla vurdu
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Tel Aviv'in banliyölerinin "kamikaze dronlarla" hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki Maaleh Golani askeri üssüne de "roketle" saldırdığını duyurdu.

Hizbullah, başka bir açıklamasında, kuzeydeki Celil bölgesinde bulunan Kfar Giladi yerleşim birimindeki İsrail güçlerinin toplandığı bölgeyi roketlerle vurduğunu bildirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonu da Lübnan'ın güneyinden Golan Tepeleri'ne 10 roket fırlatıldığını, bazılarının imha edildiğini, bazılarının açık alanlara düştüğünü belirtti.

Roket saldırılarında herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Aynı kanalın bildirdiğine göre, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasında ve Kidmat Tsvi yerleşim biriminde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, dün, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya şehrinde bir binanın Lübnan'dan fırlatılan iki insansız hava aracı nedeniyle hasar gördüğünü açıklamıştı.

Hizbullah'a yakın Al-Mayadeen televizyon kanalının Hizbullah'ın operasyon odasından aktardığına göre, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Homa Askeri Üssü ve Arab Aramshe olarak da bilinen İsrail'in kuzeyindeki Ceradih bölgesinin füzelerle hedef alındığı ifade edilmişti.

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