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Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı!

Hizbullah güçleri İsrail'e yoğun hava saldırısı başlattı.

1 Ağustos 2024 Perşembe 22:57 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı!
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

  • Hizbullah güçleri
  • İsrail hava saldırısı
  • yoğun saldırı

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