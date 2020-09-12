Hızlı kaçmak isteyen hırsızlar yanlarında paten getirmiş

DHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:31 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:31

Adana'da, kuyumcu Yaşar Çetinkaya'yı (68) silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 5 altın yüzüğü alıp kaçan ve birinin giydiği tabanı turuncu renkli spor ayakkabısı sayesinde yakalanan 3 şüpheliden Hakan Özer'in (20), suç ortakları Alahattin Poyraz (19) ve Ali Poyraz'a (18) hızlı kaçabilmeleri için paten getirdiği ortaya çıktı.

Soygun, 7 Eylül günü, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli ve eldivenli 2 şüpheli, Yaşar Çetinkaya'ya ait kuyumcuya girip, 'Bu bir soygundur' diye bağırdı.

İkili, kendilerine direnen kuyumcu Yaşar Çetinkaya'yı silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Ardından da tabancanın kabzasıyla camını kırdıkları tezgahtan 5 altın yüzük alıp, kaçtı. Çocuklarıyla kuyumcuda olan bazı kadın müşterilerin gözyaşı döktüğü soygun, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

PATENLE GELDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilk olarak soyguncuların kaçarken attıkları maskeler ile eldivenleri buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin aynı mahallede yaşadığı ihtimali üzerine yoğunlaştı. Görüntülerden Ali Poyraz olduğu saptanan şüphelinin ayakkabısının tabanının turuncu renkli olduğu, Hakan Özer olduğu belirlenen bir başka şüphelinin de olay yeri yakınına patenle gelip, ara sokakta elinde kıyafetler ile beklediği tespit edildi. Yine görüntülerden soygunu gerçekleştiren 2 şüphelinin akraba Alahattin Poyraz ve Ali Poyraz olduğu, Hakan Özer'in de yardımda bulunduğu saptandı. 3 şüphelinin kıyafetlerini değiştirip, evlerine gittiği ortaya çıktı.

TUTUKLANIP CEZA EVİNE GÖNDERİLDİLER

Olay günü bir başka kuyumcuyu soymaktan son anda vazgeçtikleri de belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Ali Poyraz, turuncu tabanlı spor ayakkabısıyla yakalandı. Soygun planını parkta yaptıklarını anlatarak, suçlarını itiraf eden Alahattin Poyraz , Ali Poyraz ve Hakan Özer sevk edildikleri adliyede tutuklandı.