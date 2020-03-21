Hızlı tanı kiti nedir? Corona virüsü hızlı tanı kiti uygulaması başladı mı?

21 Mart 2020 Cumartesi 16:36 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 16:36

Corona virüsü hızlı tanı kiti uygulaması başladı mı? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Bakanlık, şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı. Hızlı tanı kiti uygulamasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?



Yurt dışında Koronavirüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi. Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 15 dakikaya kadar düşürülmüştür.

HIZLI TANI KİTİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?



Artık yeni corona virüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra, 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti. 15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek, güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun daha sonra hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.