19 Mart 2020 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:49

Hızlı tanı kiti nedir, Hızlı tanı kitleri ne demek? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda koronavirüs vakası ile ilgili milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Koca Meclis'te yaptığı açıklamada, 'Yarın sabah itibariyle hızlı tanı kiti devreye giriyor, bütün şehirlerde test yapacağız' dedi. Corona virüsü ile mücadele de son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?



Yurt dışında Koronavirüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi. Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 90 dakikaya kadar düşürülmüştür. İlerleyen zamanlarda sürenin daha da düşürülmesi planlanıyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Koronavirüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlar salgının yayılmasında nasıl bir rol oynuyor? Hastadan bir örnek alınıyor ve laboratuvarda genetik kodu çıkarılıyor. Tekrar tekrar kopyalanıyor ve küçük miktarlar genişletilerek tespit edilebilir hale getiriliyor.

Bu 'RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor ve sonuçlar yüksek oranda başarılı oluyor. Londra'daki King's College Üniversitesi'nden Dr. Nathalie MacDermott, "Bu testler genellikle çok sağlam oluyor, hatalı pozitif veya negatif sonuç oranı çok düşük" diyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ PCR NASIL UYGULANIR?

RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor ve sonuçlar yüksek oranda başarılı oluyor. Londra'daki King's College Üniversitesi'nden Dr. Nathalie MacDermott, "Bu testler genellikle çok sağlam oluyor, hatalı pozitif veya negatif sonuç oranı çok düşük" diyor.

Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.

PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.

Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.