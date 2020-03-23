23 Mart 2020 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:28

Hızlı tanı kitleri Türkiye'ye geldi mi? Hızlı tanı kiti nedir, özellikleri nelerdir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini hızla artıran corona virüsü salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Hızlı tanı kitleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?



Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı'na iniş yaptı.

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse yönelik Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısı artırılırken, yapılabilen laboratuvar sayısı da genişletildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı.

Artık yeni tip koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.