08.01.2020 15:28 - Güncelleme: 08.01.2020 15:28

Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sevilen aksiyon filmi, ABD’de ise, 29 Nisan 2011 tarihinde vizyona girmiştir. Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin başrollerinde Paul Walker ve Vin Diesel rol almış ve film ilk olarak 20 Nisan 2011 tarihinde, Avustralya’da yayınlanmıştır. Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

HIZLI VE ÖFKELİ 5 RİO SOYGUNU OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson yer alıyor.





HIZLI VE ÖFKELİ 5 RİO SOYGUNU KONUSU NEDİR?

Eski polis Brian O'Conner ve Mia Toretto, Dom’u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra polisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro’da ortaya çıkarlar. Özgürlüklerini geri almak için son bir iş daha yapmak zorunda kalan ortaklar, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirler. Onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlardır. Fakat onların peşine düşen sadece bu iş adamı değildir. Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs, Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır. Dom, Brian ve Mia ekibi toplar ve soygun için çalışmaya başlarlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 5 RİO SOYGUNU KÜNYE

Orijinal adı: Fast Five

Türü: Aksiyon

Yapım Yılı: 2011

Yönetmen: Justin Lin