Hızlı ve Öfkeli 6 konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2013 yılında vizyona giren HIzlı ve Öfkeli 6 filmin yönetmen koltuğunda Gary Scott Thompson oturuyor. Başrollerinde Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez'in olduğu aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli 6 bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de ekranlara gelecek.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU NE?

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

HIzlı ve Öfkeli 6 filminin oyuncu kadrosunda; Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez gibi isimler yer alıyor.