04.02.2020 15:18 - Güncelleme: 04.02.2020 15:18

Hızlı ve Öfkeli 8 hangi kanalda? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Aksiyon, suç ve gerilim türündeki film bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek. Hızlı ve Öfkeli 8 filminin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor. Hızlı ve Öfkeli 8 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

HIZLI VE ÖFKELİ 8 HANGİ KANALDA?

Hızlı ve Öfkeli 8 filmi bu akşam saat 20:00 - 22:45 arasında Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.