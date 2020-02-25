25 Şubat 2020 Salı 15:16 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:16

Hızlı ve Öfkeli 9, şimdiye kadarki en iddialı hikayelerden biriyle sevenleri ile buluşacak. Tüm sinema takipçileri Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Filmin ilk fragmanı, dünya çapında 500 milyon izlenmeye ulaştı ve serinin yıldızı Vin Diesel hayranlarına teşekkür mesajı paylaştı. Başrollerini ünlü aktör Vin Diesel ve Paul Walker gibi isimlerin paylaştığı yapım için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi 22 Mayıs tarihinde vizyona girecek.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI KİMLER?

Filmde, kadroda yeniden rol alan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel ve Sung Kang ile Oscar ödüllü Helen Mirren ve Oscar ödüllü Charlize Theron rol alıyor. Hızlı ve Öfkeli 9’da ayrıca Grammy ödüllü süper star Cardi B, Dom’un geçmişiyle alakalı bir kadın olan serinin yeni karakteri Leysa rolünü canlandırırken Reggaeton fenomeni Ozuna da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU NE?

Vin Diesel’in Dom Toretto karakteri, oğlu küçük Brian ile gözlerden uzakta, sessiz bir hayat sürmektedir. Ama huzurlu çevrelerinin hemen ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu biliyorlardır. Bu kez tehlike Dom’u, en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak bir planı durdurmak için bir araya gelir.