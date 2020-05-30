30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:07 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:07

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da hizmet araçlarını ‘israf’ diye sergilemesinin ardından geçen 8 aylık süreçte, İBB 3 bin 242 araç kiraladı. Şimdi ise Ulaşım A.Ş.’ye araç satın alma yetkisi verildi. Akşam'ın haberine göre, Ulaşım A.Ş., 157 araç satın alımı için 6 ihale açtı.

Bu araçlar büyük motor hacmine, panoramik cam tavana ve ışıklı makyaj aynasına sahip olacak. 9 Haziran’daki ilk ihaleyle 3 otomobil alınacak. Sonraki 3 ihalenin her biri ile 4’er otomobil alınacak. Her grup alımda ayrı özellikler isteniyor. Örneğin bir grup için, en az 7 inch renkli dokunmatik ekran şartı aranıyor. 19 Haziran’daki ihalede 80 otomobil, 22 Haziran’dati ihalede ise 62 binek otomobil alınacak.