İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hizmet araçlarına 'israf' diyen İmamoğlu İBB'ye 157 araç daha alıyor
Güncel

Hizmet araçlarına 'israf' diyen İmamoğlu İBB'ye 157 araç daha alıyor

Hizmet araçlarına ‘israf' diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ışıklı makyaj aynalı 157 araç satın alacak. Alımı yapılacak bütün otomobiller 2020 model ve sedan türü olacak.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:07 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:07
ABONE OL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da hizmet araçlarını ‘israf’ diye sergilemesinin ardından geçen 8 aylık süreçte, İBB 3 bin 242 araç kiraladı. Şimdi ise Ulaşım A.Ş.’ye araç satın alma yetkisi verildi. Akşam'ın haberine göre, Ulaşım A.Ş., 157 araç satın alımı için 6 ihale açtı. 

Bu araçlar büyük motor hacmine, panoramik cam tavana ve ışıklı makyaj aynasına sahip olacak. 9 Haziran’daki ilk ihaleyle 3 otomobil alınacak. Sonraki 3 ihalenin her biri ile 4’er otomobil alınacak. Her grup alımda ayrı özellikler isteniyor. Örneğin bir grup için, en az 7 inch renkli dokunmatik ekran şartı aranıyor. 19 Haziran’daki ihalede 80 otomobil, 22 Haziran’dati ihalede ise 62 binek otomobil alınacak.

Başkan Erdoğan Fetih Suresinin mealini okudu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.