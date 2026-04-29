Hizmet değil eziyet belediyeciliği! Esnaftan CHP'ye tepki: Kepenk kapattılar

CHP yönetimindeki İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki amacıyla kepenk kapatma eylemi yaptı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 12:14
Bir grup esnaf, 09.30-11.00 saatleri arasında iş yerlerini açmayarak kararı protesto etti.

Daha sonra Çankaya Katlı Otoparkı önünde toplanan esnaf, "Derdimiz çarşımız, otoparkımızı geri istiyoruz" pankartı ile "Ekmeğimize dokunma" ve "Belediye şaşırma esnafa dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı'ndaki hizmet binasına yürüyen esnaf, otoparkın yeniden hizmete alınmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, müşterilerin araç park edecek alan bulamaması nedeniyle esnafın mağdur olduğunu belirterek, soruna kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

CHP'li belediyenin yıkım kararına AK Parti'den tepki

İzmir'in sokakları çöpten geçilmiyor

Cemil Tugay'dan acılı aileye "figüran" ithamı
