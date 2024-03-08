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  • Hizmet değil, heykel belediyeciliği! Açılışını kente giden Özgür Özel yaptı
Güncel

Hizmet değil, heykel belediyeciliği! Açılışını kente giden Özgür Özel yaptı

CHP, yine şaşırtmayarak vatandaşa hizmet yerine heykel dikti. Uzun yıllardır heykel belediyeciliğini benimseyen CHP, Eskişehir'e bir heykel daha kazandırdı. Heykelin açılışını kente giden Özgür Özel, yaptı.

8 Mart 2024 Cuma 17:16 - Güncelleme:
Hizmet değil, heykel belediyeciliği! Açılışını kente giden Özgür Özel yaptı
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CHP yönetimindeki kentler, başta altyapı ve ulaşım olmak üzere çok sayıda sorunla boğuşmaya devam ederken, heykel belediyeciliğinden bir türlü vazgeçilemedi. Açılış için Eskişehir'e geleceği duyurulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, proje ve çözüm açıklamak yerine Eskişehir'e bir heykel daha kazandırdı.

8 Mart Dünya Kadınlar günü anısına yaptırılan heykel açılışına katılan Özgür Özel ve beraberindeki partili heyet, heykelin örtüsünü indirdikten sonra kentten ayrıldı.

YORUM YAĞDI

CHP'li Belediyelerin büyük bütçeler ayırarak yaptırdığı heykellere bir yenisi daha eklenirken, yapılan bu açılış, CHP'nin heykel belediyeciliğinden öteye geçemeyeceği yorumlarına neden oldu

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