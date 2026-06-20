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  • ''Hizmet'' yerine ''rüşvet'' ağı! Seferihisar'da Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
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''Hizmet'' yerine ''rüşvet'' ağı! Seferihisar'da Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama

CHP'li Seferihisar Belediyesi'ni sarsan rüşvet skandalında yargı düğmeye bastı. İmar ve inşaat süreçlerinde 'hizmet' yerine 'rant' odaklı çalıştığı iddia edilen belediyede kurulan 6 milyon TL'lik rüşvet çarkı, düzenlenen operasyonla gün yüzüne çıktı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyon, CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük iddialarına bir yenisini daha ekledi.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 13:42 - Güncelleme:
''Hizmet'' yerine ''rüşvet'' ağı! Seferihisar'da Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı. Derinleştirilerek devam eden soruşturma çerçevesinde, tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti.

6 MİLYON TL'LİK RÜŞVET ÇARKI

Soruşturmanın detaylarına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından daha önce yapılan açıklamada, elde edilen yeni delillere dikkat çekilmişti. Başsavcılık tarafından kamuoyu ile paylaşılan o bilgilerde şu ifadelere yer verilmişti:

"Belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir."

BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı 5 kişi tutuklandı.

  • rüşvet skandalı
  • belediye yolsuzluğu
  • CHP belediyesi

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