26 Şubat 2020 Çarşamba 12:27 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:27

Kanal D, Meksika’nın reyting rekorları kıran “Ellas son La Alegria Del Hogar” dizisinin yerli versiyonunu ekrana getirmeye hazırlanıyor. Fragmanları yayınlanan Hizmetçiler dizisine dair araştırmalar da hız kazandı. Hizmetçiler dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hizmetçiler ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen yazdı. Yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu oturuyor. Hizmetçiler dizisi hakkında tüm detaylar haberimizde...

HİZMETÇİLER DİZİSİ KONUSU NE?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

HİZMETÇİLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman)

HİZMETÇİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hizmetçiler dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadıi. Hizmetçiler dizisi çok yakında Kanal D'de ekranlara gelecek.