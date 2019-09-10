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Hizmette sınır yok 

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlara yönelik programları ile yılın 8 ayında yüz binlerce kişiye ulaştı.

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Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşına yönelik düzenlenen faaliyetler kapsamında yılın sekiz ayında yüz binlerce vatandaşa hizmet sunuldu. 

50 GÜNDE 500 BİN KİŞİ

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), sınır ötesinde ve sınır kapılarında kurduğu stantlarda, bir yandan yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşları karşılayıp uğurlarken, diğer yandan da onlara, seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunları çözmede tercüme ve danışmanlık hizmeti vererek destek oldu. Bu kapsamda YTB tarafından Türkiye ve Sırbistan’da gerçekleştirilen karşılama ve uğurlama programları kapsamında bugüne kadar 50 günde yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı ile temasa geçildi. Bu kapsamda 400 Türk vatandaşına yol yardım hizmeti sağlandı, kaza yapan 20 vatandaşa hastane ve mahkeme işlemlerinde yardım edildi. Ayrıca, Türkçe ve Sırpça bilen YTB görevlilerince, 50 Türk vatandaşının mahkemesine çıkıldı. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlar için hazırlanan “Cep Rehberi” akıllı telefon uygulamasıyla bu yıl 24 bin 882 kullanıcıya seçim, pasaport, gümrük, trafik, sağlık, emeklilik, eğitim, askerlik, vergi, tapu, nüfus, adalet, mavi kart gibi konularda bilgi verildi. Öğrencilere yönelik kültür ve staj programları da düzenleyen YTB ekipleri yılın 8 ayında 20 bin vatandaşa bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti de verdi. 

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