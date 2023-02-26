Hocalı Katliamı 31 yılında Ankara'da anıldı

Hocalı Katliamı'nın 31 yılı münasebetiyle yurdun bir çok noktasında anma programları düzenleniyor. Elim hadisenin ardından geçen 31 yıl geçmesine rağmen acı hadise yüreklerde canlılığını koruyor.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ev sahipliğinde düzenlenen "Kederde Kaderde Omuz Omuza" programına, Büyükelçilik Müsteşarı Eldar Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar ile çok sayıda davetli katıldı.

