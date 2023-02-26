İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2023 Pazar / 6 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Hocalı Katliamı 31 yılında Ankara'da anıldı

Ankara'da, 31 yıl önce Hocalı Katliamı'nda ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 'Kederde Kaderde Omuz Omuza' programı düzenlendi.

AA26 Şubat 2023 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Hocalı Katliamı 31 yılında Ankara'da anıldı
ABONE OL

Hocalı Katliamı'nın 31 yılı münasebetiyle yurdun bir çok noktasında anma programları düzenleniyor. Elim hadisenin ardından geçen 31 yıl geçmesine rağmen acı hadise yüreklerde canlılığını koruyor.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ev sahipliğinde düzenlenen "Kederde Kaderde Omuz Omuza" programına, Büyükelçilik Müsteşarı Eldar Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar ile çok sayıda davetli katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.