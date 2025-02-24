Hocalı Katliamı kurbanları İbn Haldun Üniversitesi'nde anıldı

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan törende yaptığı konuşmada, millet olarak dünyada haklının mı yoksa güçlünün mü adaletinin egemen olacağına dair mücadele verdiklerini söyledi.

Ecdadın güçlü olduğu tarih boyunca mazlum halklara kol kanat gerdiğini belirten Erdoğan, "Ecdadımız bugün huzursuzluk ve devamlı iç mücadelelerin yaşandığı bölgelere, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere, adaletle yüzyıllarca hükmetmiş ve çekildikten sonra maalesef o topraklarda yeniden huzur, refah, barış tesis edilememiş." dedi.

Erdoğan, öğrencilik yıllarında Hocalı Katliamı'nı öğrendiğini ifade ederek, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Batı kamuoyunda Hocalı Soykırımı'nın tanınmasına yönelik çok güçlü çalışmaları var. Her ne kadar Batı kamuoyu nezdinde istediğimiz yere gelememiş olsak da güçlendikçe hiç olmazsa o toprakların yeniden haklı sahiplerine kavuşturulmasını başarmak nasip oldu Azerbaycanlı kardeşlerimize." diye konuştu.

Türkiye'nin de Batı'nın çifte standartlarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, "İşte çok basit bir Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini düşünelim. 1960'tan beri kapısındayız, bekliyoruz. AB, herhangi bir teraziyle herhangi bir objektif değerlendirmeyle bu işleri yapmadığını kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Filistin'de bugün soykırımın devam ettiğini, 1,5 yıldır günde ortalama 100 kişinin öldürüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:



"Batı yine görmezden geliyor. Yine buna soykırım denmesini istemiyor, dedirtmemek için de elinden geleni yapıyor. Bütün sosyal medya imkanlarını, TikTok'u, Instagram'ı, diğer markalarını bunlar için seferber ediyor. Dolayısıyla haklının adaleti mi güçlünün adaleti mi mevzusuna dönecek olursak, haklının güçlü olma mecburiyeti var."

Hayatını kaybeden tüm mazlumları rahmetle andığını söyleyen Erdoğan "Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının Hocalı konusuna adalet getirmede bize ne kadar mesafe aldırdığını düşündüğümüzde, biz bu dayanışmayı başka ülkelerle başka alanlarda güçlendirdiğimiz ölçüde dünyada bu tür soykırımların yeniden olmaması için de aslında önemli bir savunma hattını kurmuş olacağız." dedi.

- "AZERBAYCAN'IN ÇABALARI SONUCUNDA 18 ÜLKE SOYKIRIMI TANIDI"

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaşananların yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm insanlığın vicdanında büyük bir yara olduğunu söyledi.

Mustafayeva, bir gecede 613 canın hunharca katledildiğini, çok sayıda insanın rehin alındığını, dünyanın bu katliama kayıtsız kaldığını dile getirdi.

Hocalı'ya adalet çağrılarının duyulmadığını kaydeden Mustafayeva, "Tabii ki Azerbaycan'ın çabaları sonucunda 18 ülke soykırımı tanıdı. Ama o ülkeler arasında bilinen güçlü devletlerin adları yoktur. Bazı uluslararası örgütler, teşkilatlar da bu olaylara yeterince dikkati çekmedi ve kayıtsız kaldı." ifadelerini kullandı.

Törene, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve öğrenciler de katıldı.

Katılımcılar, tören öncesi Hocalı Katliamı'nın anısına açılan resim sergisini gezdi.

