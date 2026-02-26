İSTANBUL 8°C / 4°C
Güncel

Hocalı Katliamı'nın 34. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatlarını kaybedenler için Azerbaycan halkına taziyelerini iletti.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Hocalı Katliamı'nın 34. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla unutmayacağız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Erdoğan paylaşımında ayrıca, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

