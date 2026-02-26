Hocalı Katliamı'nın 34. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.



Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız. pic.twitter.com/y4PYn3w19S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2026

Erdoğan paylaşımında ayrıca, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.