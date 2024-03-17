''Hodri meydan'' afişi astığı bina 37 kişiye mezar oldu!

Kahramanmaraş merkezli '6 Şubat' depremlerinde 37 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Zümrüt Apartmanı'nın göz göre göre yıkıldığı ortaya çıktı. Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın ilk olarak 2010 yılında gündeme geldiği; hem zemininin hem de eğiminin sorunlu olduğunun iddia edildiği öğrenildi. Bina depremde çökünce tutuklanan müteahhit Bilal Karakuş'un 14 yıl önce 'apartmanda eğim var, yıkılacak' söylentileri üzerine çeşitli kuruluşlardan aldığı belgeleri afiş haline getirdiği; Aralık 2010'da apartmana astığı afişlerle yapının sağlam olduğunu kanıtlamaya çalıştığı saptandı.



TOPRAK SAHİBİNİ SUÇLADI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Çöken binanın müteahhidi Karakuş'la birlikte 3 kişi tutuklandı. 29 Şubat'taki ilk duruşmada arsa sahibinin bilgisi dışında binaya kaçak kat yaptığını öne sürdü. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına 15 Mayıs'ta devam edilecek.

MÜTEAHHİTTEN BELGELİ AFİŞLE HODRİ MEYDAN!

Müteahhit Bilal Karakuş'un, 14 yıl önce binaya astığı afişte "Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Afişte Adıyaman Belediyesi'nin Yapı Kullanma İzin Belgesi, makine mühendisinin Periyodik Ölçüm Raporu, jeoloji mühendisinin Zemin Etüdü Raporu ve İnşaat Mühendislerinden alınan yapının imara aykırı olmadığı yönündeki raporların bulunduğu görüldü.