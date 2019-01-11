Hollanda mahkemesi FETÖ'cüye 'terörist' denilmesinde sakınca görmedi

FETÖ'nün Hollanda imamı Turan Yazır, Sabah'ın "İşte FETÖ'nün Hollanda yapılanması" haberindeki "FETÖ'cü hain" başlığından rahatsız oldu. Bunun üzerine Yazır ve üyesi olduğu Rotterdam Belediye Meclisi haber aleyhine tekzip davası açtı. Rotterdam Mahkemesi FETÖ'cü Yazır'a "FETÖ'cü" ve "vatan haini" denilmesinin hukuka aykırı olmadığına hükmetti. Kararda "Yazır, Gülen'in kendisine ilham kaynağı olduğunu söylüyor. Yazır'ın FETÖ üyesi olduğu iddiasının fiili durum ve bilgiler çerçevesinde yeterince sabit olduğunu değerlendirmektedir" denildi. Mahkeme ayrıca Türkiye'de en yüksek yargı organının FETÖ'yü 'terörist örgüt' olarak tanımladığına atıfta bulundu.

FETÖ'YE KARŞI ZAFER

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye dışında FETÖ'ye karşı kazanılan çok önemli bir zafer kazanılmış oldu. Başkan Erdoğan tarafından Avrupa'da ve dünyada FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele ilk defa Avrupa'da yargı tarafından bir hukuki zemine kavuşturulurken mahkeme bir ilke imza atarak Türkiye dışında FETÖ örgütünü ilk defa terörist örgüt kapsamına almış oldu.