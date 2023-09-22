Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde 18 Ağustos'ta gerçekleşen eylemde yırtılan Kur'an-ı Kerim, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine bağlı Mimar Sinan Cami Derneği Başkanı Salih Arslan tarafından Büyükelçi Ünal'a teslim edildi.

Ünal, AA muhabirine, PEGIDA hareketi temsilcilerinin 18 Ağustos'ta Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıda bulunduğunu söyledi.

Eylem öncesi ve sonrası Hollanda hükümeti ve makamları nezdinde eylemi kınamayı ve farklı girişimleri sürdürdüklerini belirten Ünal, "Ancak öte yandan da o gün yırtılan Kur'an-ı Kerim'in nerede olduğunu araştırıp soruşturduk ve bu çerçevede mahalle polisi tarafından bugün burada bulunduğumuz camimize bırakıldığını öğrendik. Cami yetkilileri de bu arada Türkiye'nin Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği ile temasa geçmişti. Kur'an-ı Kerim'i bugün kendilerinden teslim aldık." dedi.

Ünal, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu gibi eylemlerin tekrarlanmaması en büyük temennimizdir. İfade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğünün önemini müdrikiz ancak vatandaşlarımızın, toplumumuzun, ülkemizin, tüm İslam camiasının, tüm İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin kamuoylarının hassasiyetlerine, kutsal kitabımıza ve dinimize yönelik hakaretlerin ve bu nefret suçunun engellenmesini istiyoruz. Bu konudaki hassasiyetlere saygı gösterilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

PEGİDA hareketi temsilcilerinin yarın Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği ve başka Müslüman büyükelçilikleri önünde tekrar benzeri bir eylem yapacaklarını ifade eden Ünal, bu konuda ilgili tüm Hollanda makamları nezdindeki görüşmeleri ve girişimleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Ünal, "Yırtılan Kur'an-ı Kerim'i tamir ettikten sonra büyükelçiliğimizde muhafaza edeceğiz. Bu saygısız hareketi hatırlayarak büyükelçiliğimizde saklayacağız" diye konuştu.

İSVEÇ, DANİMARKA VE HOLLANDA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR



İsveç, Danimarka ve Hollanda'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi, tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de, 22 Ocak'ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Wagensveld, 18 Ağustos'ta ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika adlı kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.