Hollanda'daki Yahudi vakfından Türkiye'ye övgü: Güzel bir hareket

AA muhabirine konuşan Yahudi asıllı Hamburger, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda ortaya çıkan görüntülerin "korkunç ötesi" olduğunu söyledi. Hamburger, şöyle devam etti:

"Etrafı sarılmış ve gidecek hiçbir yeri olmayan insanların hiç düşünülmeden acımasızca gökten bombalandığını görmek hiç hoş değil. Karada saklanacak ve kaçacak yeri olmayan savunmasız sivilleri havadan bombalamak inanılmaz derecede korkaklıktır. Bu (İsrail'in Gazze'ye saldırısı), siyonist öfkenin Gazze'deki savunmasız sivillere karşı tamamen kontrolden çıkmış, durdurulamayan bir intikam eylemidir."

İsrail'in kınanması gereken büyük bir "kriminal cezalandırma eyleminde" bulunduğunu belirten Hamburger, "İsrail ordusu, eylemlerini haklı çıkarmak için ihtiyaç duyduğu her türlü yalana başvurmasıyla biliniyor. Ülkenin tarihine bakıldığında aslında İsrail çoğu zaman fail bir devlet olmuştur ama artık bunun herkes için açık ve net olması gerektiğini düşünüyorum. Bir Yahudi olarak sizden İsrail'i desteklemeniz bekleniyor. Bunu ne şimdi, ne geçmişte ne de gelecekte yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "AB'DE FİLİSTİNLİLERİN HAYATLARINA İSRAİLLİLERİN HAYATLARINDAN DAHA AZ DEĞER VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze'ye saldırısını teşvik ettiğini ve saldırının onların rızası ve izniyle gerçekleştiğini bildiren Hamburger, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerine sadece ekonomik bir ortaklık değil, aynı zamanda bir değerler topluluğu olması çağrısında bulunmuştu. Peki, burada AB tarafından hangi değerlerin teşvik edildiğini gerçekten merak ediyorum. Ben bunu (İsrail'in Gazze'ye saldırısı) ancak İngiltere, Fransa ve Almanya gibi önemli AB ülkelerinden alınan bir öldürme ruhsatı olarak yorumlayabilirim. Bunu nasıl teşvik edebilirsiniz, buna nasıl göz yumabilirsiniz? Bunun aynı zamanda AB'nin diğer halklara karşı hala bir tür ırkçı tutumuyla da ilgisi var. Aslında AB'de Filistinlilerin hayatlarına, İsraillilerin hayatlarından daha az değer verildiği ortaya çıktı. AB ülkeleri tek tek İsrail ile her türlü askeri işbirliğine derhal son vermelidir."

Hamburger, ABD'nin İsrail'den ateşkes talep etmediği sürece ateşkesin sağlanmayacağını ifade ederek, "Sivilleri kurtarmak için istenilen ateşkes, İsrail tarafından asılsız gerekçelerle reddediliyor. Sömürgeleştirilen, ezilen ve isyan eden bir halk. Bu hafif bir şekilde olmaz. Bu tür bir şiddet patlaması, bu durumda, onlarca yıldır süren baskının sonucudur. Bu özellikle Gazze için geçerlidir. Onlar küçük bir şerit araziye hapsolmuş durumdalar." diye konuştu.

- "GAZZE SAKİNLERİ BİR KAFESE KAPATILMIŞ VE BU KAFESİN BİR TOPLAMA KAMPINA BENZER YÖNLERİ VAR"



Bir hapishanenin Gazze'nin ne olduğunu anlatamayacak kadar hafif olduğunu belirten Hamburger, şunları söyledi:

"Hapishane her şeyin kurallara bağlı olduğu bir yer ama Gazze'de hiçbir şey kurallara bağlı değil. Gazze'de her şey kuralsız, gardiyan kuralsız ve gardiyanın adı İsrail'dir. Gazze sakinleri bir kafese kapatılmış ve bu kafesin bir toplama kampına benzer yönleri var. Bunu söylediğim için üzgünüm, bunların çok ağır ifadeler olduğunun farkındayım ama bir ayda bu kadar çok insan öldürülürse, bir imha kampının ana hatlarını çizmiş olursunuz. Bunu daha şiddetli bir şekilde ifade edemezdim."

Hamburger, adı ne olursa olsun hayalinin, bölgede herkesin kanunen eşit haklara ve yükümlülüklere sahip olduğu bir ülke olduğunu aktardı.

Türkiye'nin İsrail'e karşı çok eleştirel olduğunu kaydeden Hamburger, Türkiye'nin Gazze için sağlık malzemelerini taşıyan gemi göndermesinin ve 8 sahra hastanesi kurmasının insani yardım adına güzel bir hareket olduğunu dile getirdi.