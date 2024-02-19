İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8565
  • EURO
    33,3598
  • ALTIN
    2000.7
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hollanda'dan geldi, Fatih'te soyuldu

Hollanda'dan İstanbul'a gezmeye gelen kadın, Fatih'te hediyelik eşya mağazası önündeki stantları incelediği sırada hırsızların hedefi oldu.

DHA19 Şubat 2024 Pazartesi 03:47 - Güncelleme:
Hollanda'dan geldi, Fatih'te soyuldu
ABONE OL

Fatih'te, Hollanda'dan gelen Buket Buğday'ın cep telefonu, hediyelik eşya mağazası önündeki stantları incelediği sırada çalındı. Kadının cebinden telefonu çalan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 17.45 sıralarında Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerindeki hediyelik eşya satan mağazanın önünde meydana geldi.

CEP TELEFONUNU ÇALMAK İÇİN FIRSAT ARADI

Hollanda'dan hafta sonu gezmek için İstanbul'a gelen Buket Buğday, bir hediyelik eşya mağazası önündeki stantları incelerken, 2 kişinin hedefi oldu. Şapkalı olan şüpheli, bir yandan stantları incelerken bir yandan da Buğday'ın cebindeki telefonu almak için fırsat aradı.

İlk denemesinde hedefine ulaşamayan şüpheli, beraber hareket ettikleri değerlendirilen diğer kadının yanına giderek sohbet etti. Tekrar Buket Buğday'ın yanına gelen şüpheli, ikinci girişiminde Buğday'ın cebinden telefonu aldı ve hiçbir şey olmamış gibi mağaza önündeki stantlara bakmaya devam etti. Telefonunun çalındığını fark eden kadın ise etrafına bakarak telefonunu ararken, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Buket Buğday polis merkezine giderek iki hırsızdan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.