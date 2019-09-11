Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kaag'ın eş başkanlıklarında, Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni yapıldı.

Kaag, buradaki konuşmasında, Hollandalı bir tekstil firması ile Türk meslektaşları arasında döngüsel tekstil konusunda bir çalışma yapılacağını söyledi. Hollanda'nın dünyanın Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu dile getiren Kaag, "Bu noktada Türkiye ile ortaklık hayati önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Sigrid Kaag, ev sahipliği ve JETCO toplantısına liderlikleri için Pekcan'a teşekkür ederek, "Ticaret ilişkilerimiz açısından JETCO toplantısı çok önemli. Bir sonraki toplantıyı belirlemiş olmak da Hollanda tarafının katılım konusundaki gönüllüğünü ortaya koyuyor." dedi.

Açık, samimi ve karşılıklı saygı içinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaag, şunları kaydetti: "Ticaret hacmimiz artıyor. Hollanda Türkiye'ye yatırım yapan en büyük ülkelerden biri ve en önemli ticaret ortaklarından. Bu toplantılar sayesinde fırsatları, çözümleri, sorunları ele alma imkanı buluyoruz. Bu sayede inovasyonlarla ilişkilerimizi nasıl ileri götürebiliriz, sürdürülebilir üretim zincirimizi nasıl oluşturabiliriz, kadın girişimciliğine, döngüsel ekonomilere, akıllı şehirlere ve diğer bütün konulara nasıl katkıda bulunabiliriz, bunları tartışıyoruz."