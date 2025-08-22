İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

Hollandalı turistler otel odasında ölü bulundu

Fatih'te otel çalışanları Hollandalı baba ve iki oğlunun kaldığı odadan seslerin geldiğini duyunca korkunç olayla karşılaştı. Odaya giren görevliler, çocukların öldüğünü, babanın ise fenalık geçirdiğini gördü.

IHA22 Ağustos 2025 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Hollandalı turistler otel odasında ölü bulundu
ABONE OL

Korkunç olay Fatih'te bir otelde yaşandı. Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), dün akşam oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte Taksim'e giderek gezdi.

Yemek yiyen Hollandalı baba ve oğulları, akşam otele geri döndü. Otel çalışanları sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duydu. Odaya giren görevliler, çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini gördü.

Görevlilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Hollandalı iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine Taksim'de çocukları ile birlikte yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve fenalaştıklarını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

