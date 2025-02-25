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''Horlama'' kavgası! 60 kişi birbirine girdi

Malatya'nda bir şantiyede 'horlama' meselesi nedeniyle çıkan kavgada 60 işçi taş ve sopalarla birbirine girdi. Olayda 15 kişi yaralandı.

IHA25 Şubat 2025 Salı 08:45 - Güncelleme:
''Horlama'' kavgası! 60 kişi birbirine girdi
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Olay, öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana geldi.

İddiaya göre, şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan "horlama" meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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