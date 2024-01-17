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Horoz dövüşçülerine suçüstü: 19 gözaltı

Sultanbeyli'de polis ekipleri tarafından horoz dövüştürülen adrese düzenlenen baskında 2 suçüstü yakalanırken, horoz dövüşünü izleyen 19 kişiye toplamda 122 bin TL idari para cezası uygulandı.

İHA17 Ocak 2024 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
Horoz dövüşçülerine suçüstü: 19 gözaltı
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Sultanbeyli'de Battalgazi Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği baskında, bir evde kurulan alanda horoz dövüşü yaptıran İ.A. ve M.G beraberindeki 19 kişi suçüstü yakalandı.

Adreste dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile ağızlık ve pençeliklere el konuldu. Şüpheli İ.A. ve M.G. gözaltına alınırken, horoz dövüşü izleyen 19 şahsa kişi başı 6 bin 425 TL'den toplam 122 bin 75 TL idari yaptırım uygulandı. Horoz dövüştürülen zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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