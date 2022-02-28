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Horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira para cezası verildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, boş evde horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, 13 bin lira ceza uygulandı. Dövüştürülen 4 horoz da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA28 Şubat 2022 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:33
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Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'ndeki evde horoz dövüştürülüp, yasa dışı bahis oynandığını belirledi. Gece yarısı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, V.O., H.O., A.O., Y.D., M.Ü., M.K., S.B ve S.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 8 kişiye, 'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'yasa dışı bahis yaptırmak' suçlarından toplam 13 bin lira ceza kesildi. Boş evde yapılan aramada; 2 metre çapında ring alanı, terazi ve 4 Hint cinsi horoz bulundu. El koyulan 4 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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