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Güncel

Horoz dövüştürülen çadırlara polis baskını!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde horoz dövüştürülen çadırlara düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

AA14 Ocak 2024 Pazar 10:06 - Güncelleme:
Horoz dövüştürülen çadırlara polis baskını!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Değirmenönü Mahallesi'nde bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Horoz dövüştürülen çadırlara farklı birimlerden çok sayıda polisin katılımıyla baskın yapıldı.

Karşılarında polisi gören bazı kişiler kaçarken, bazıları horoz dövüşü yaptırmadıklarını, mangal partisi için toplandıklarını iddia etti.

AA ekibince görüntülenen operasyonda ekipler, çadırlarda ve park halindeki araçlarda arama yaptı.

Alandaki horozları koruma altına alan ekipler, horoz sahibi M.G. ile dövüşü organize ettiği öne sürülen M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında, hayvana eziyet etme ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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