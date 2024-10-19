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Hortum binanın çatısını uçurdu

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum bir binanın çatısını uçurdu.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 16:53 - Güncelleme:
Hortum binanın çatısını uçurdu
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İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra kıyıya ulaştı. Sahil kesimindeki binanın çatısını uçuran hortum daha sonra etkisini kaybetti.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, AA muhabirine, ilçede sabah saatlerinde fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Denizde de hortum oluştuğunu belirten Çiftçi, "Hortum karaya ulaştı ve bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan malzeme düşmesi sonucu da bir otomobilde hasar meydana geldi." dedi.

İlçe açıklarında kurulum çalışmaları devam eden balık kafesi de fırtınada zarar gördü.

Öte yandan il genelinde aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla heyelanlar meydana geldi.

Merkeze bağlı Yemişlik köyünde toprak kayması sonucu Adem Birinci'ye ait park halindeki minibüs sürüklendi.

Vatandaşların yamaçtan düşmemesi için halatlarla ağaca bağladığı minibüs, daha sonra vinç yardımıyla yola çekildi.

Adem Birinci, sağanaktan sonra gürültü duyduğunu belirterek, "Yukarıdan gelen toprak yoldaki arabayı aldı. Evimin yolunda ve arabamda hasar oldu." diye konuştu.

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