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Hortum'a hortumla müdahale etmeye çalıştı... Sosyal medyada gündem oldu: Çivi çiviyi söker mantığıyla...

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü'nde tahminci Melik Ahmet Taştan'ın Twitter'da paylaştığı, çevreyi tehdit eden hortumu su tutarak, uzaklaştırmaya çalışan kişinin videosu büyük ilgi gördü. Taştan, vatandaşı uyarmak için videoyu paylaştığını söyledi.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 14:38 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:38
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Melik Ahmet Taştan, 2016 yılında Mardin'de çekildiği öğrenilen ve çevreyi tehdit eden hortumu, hortumla su tutarak, uzaklaştırmaya çalışan kişinin videosunu Twitter'dan paylaştı. Taştan'ın, "Hortuma karşı en etkili yöntem, çivi çiviyi söker mantığıyla hareket edip hortumla su tutmaktır. Bakın gördüğünüz gibi hortum nasıl da uzaklaşıyor. Şaka bir tarafa bu şekilde şeytan kuleleri bile cisimleri savurduğu için tehlikeli olacağından yaklaşmamak ve korunmak en doğrusu" mesajıyla paylaştığı video, büyük ilgi gördü.

Melik Ahmet Taştan, İstanbul’da meydana gelen hortumdan sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sık sık görülen 'şeytan kulesi' hortumlarına karşı vatandaşı uyarmak amacıyla videoyu paylaştığını söyledi. Taştan, videoyu sosyal medyada gördüğünü ve uyarı amaçlı paylaştığını, bu tip hortumlara cisimleri fırlatma tehlikesi bulunduğu için yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

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