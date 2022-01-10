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Hortumlar seralara zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortumlar, bazı sera ve tarım alanlarında zarara neden oldu.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 15:07 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:07
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Beykonak ve Mavikent mahallelerinde aralıklarla etkili olan sağanakla birlikte iki ayrı hortum oluştu. Hortumlardan dolayı tarım arazileri ile bazı seralarda hasar meydana geldi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, çiftçilerin kendi imkanlarıyla hasarı gidermeye çalıştığını söyledi.

Büyük bir hasar olmadığını aktaran Kökce, "Hortumlar belirli noktalardan geçmiş. Bazı seraların plastik örtülerini, bazılarının ise demir aksamlarına zarar vermiş. Çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.

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