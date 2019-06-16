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Hoş geldiniz şefim

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlenen gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu “Gastroway” etkinliğinin bu yılki rotası Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır oldu.

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Türkiye’nin gastronomi zenginliğini, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaca ünlü yabancı şef, yazar ve gazetecilere tanıtan gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu “Gastroway” etkinliği Ege kıyılarının ardından bu sene de Mezopotamyanın bereketli topraklarına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle 16-22 Haziran’da düzenlenen etkinlikte dünyaca ünlü Michelin yıldızı sahibi şefler de yer alıyor. 

 

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

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