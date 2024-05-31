İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2205
  • EURO
    34,99
  • ALTIN
    2427.01
  • BIST100
    10642.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hrant Dink cinayeti davasında 8 sanık için 2'şer kez ağır müebbet hapis cezası istendi
Güncel

Hrant Dink cinayeti davasında 8 sanık için 2'şer kez ağır müebbet hapis cezası istendi

Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay'dan bozularak dönen 14 sanıklı kamu görevlilerinin yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcılık, 8 sanığın 2'şer kez ağır müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

31 Mayıs 2024 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Hrant Dink cinayeti davasında 8 sanık için 2'şer kez ağır müebbet hapis cezası istendi
ABONE OL

Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay'dan bozularak dönen 14 sanıklı kamu görevlilerinin yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcılık, 8 sanığın 2'şer kez ağır müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.