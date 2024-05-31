Hrant Dink cinayeti davasında 8 sanık için 2'şer kez ağır müebbet hapis cezası istendi
Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay'dan bozularak dönen 14 sanıklı kamu görevlilerinin yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcılık, 8 sanığın 2'şer kez ağır müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay'dan bozularak dönen 14 sanıklı kamu görevlilerinin yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcılık, 8 sanığın 2'şer kez ağır müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.