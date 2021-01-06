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Hrant Dink davasında iki sanığa tutuklama kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Volkan Şahin ve Veysal Şahin'in tutuklanmasına karar verildi.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 14:38 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:49
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Volkan Şahin ve Veysal Şahin'in tutuklanmasına karar verildi.

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