Hrant Dink davasında önemli gelişme! Mayıs ayında yakalandığı ortaya çıktı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 13 firari sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yunus Yazar, Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Haklarında yakalama kararı bulunan ve kaçak sayılan firari sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ise duruşmaya katılmadı.

Davada ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı TEKOP Şube Müdürü sanık Yunus Yazar'ın Mayıs 2023'de Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı. İfadesi alınan Yazar'ın dava neticesinde hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırılarak serbest bırakıldığı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başka bir dava neticesinde ise tutuklandığı öğrenildi. Mahkeme, sanık Yazar hakkındaki dosyanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası ile birleştirilmesini talep etti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise birleştirme talebini reddetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık Yazar, 'Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu iddianameye adımın nasıl dahil edildiğini hayretle karşılıyorum. Önleme, dinleme talep formlarında hiçbir şekilde sahtecilik olmayacağı açıktır. Hangi belgede sahtecilik yaptığım ortaya konulmamıştır. İddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır' ifadelerini kullandı.

YAZAR'IN DOSYASI AYRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yunus Yazar hakkındaki dava dosyasının Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile birleştirilmesi konusundaki uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine karar verdi. Heyet, söz konusu dosyanın diğer sanıklar yönünden ayrılmasına da hükmetti.