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Hrant Dink Vakfı'na tehdide tutuklama

Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A., 'Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

31 Mayıs 2020 Pazar 20:34 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 21:14
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla yapılan tehdide ilişkin soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen ve savcılık ifadesinin ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli H.A'nın sorgusu tamamlandı.

Şüphelinin, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/2-b maddesi kapsamındaki, "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit etmesi" suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." ifadesi kullanılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında şüpheli mailin atıldığı hesabın sahibi olan H.A. Konya'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti.

Şahsın, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.

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