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Güncel

Hrant Dink Vakfına tehdit içerikli mesaj gönderen kişilere iddianame

Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

12 Haziran 2020 Cuma 11:39 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:39
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