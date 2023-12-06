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Güncel

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre isteyen avukatın talebi kabul edildi. Mahkeme heyeti, Samast hakkında yurt dışı yasağı uygulanmasına karar verdi.

6 Aralık 2023 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı
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Gazeteci Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, bugün hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edilen Samast, FETÖ'ye üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla yargılanıyor.

Davanın iddianamesinde Samast hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Samast, davada ifade vermek için memleketi Trabzon'daki Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İFADESİ ALINMADI

Adliyeye yürüyerek giren, siyah şapka ve gözlük taktığı görülen Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre istedi.

Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Samast'a yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

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